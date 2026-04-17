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Eric Fottorino: "l'enjeu pour Bolloré c'est de faire triompher les idées d'extrême-droite"

information fournie par France 24 17/04/2026 à 21:41

Choc dans le monde de l'édition en France, avec le limogeage d'Olivier Nora de la maison Grasset, par l'actionnaire Vincent Bolloré. Un étape de plus vers une mainmise du milliardaire sur le monde de la culture et des idées, avec la volonté d'en faire un outil au service de sa bataille idéologique. En signe de protestation, quelques 170 auteurs ont annoncé quitter l'éditeur. L'écrivain et patron de presse Eric Fottorino, co-fondateur de l’hebdo "Le 1", était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

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