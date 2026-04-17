Orchestre mythique de la rumba congolaise, Zaïko Langa Langa a profondément marqué l de la musique africaine depuis sa création en 1969 à Kinshasa. À l’origine d’innovations majeures comme le rythme cavacha et le rôle d’atalaku, le groupe a influencé plusieurs générations d’artistes, dont Papa Wemba. Plus de 50 ans après, Zaïko continue de faire vibrer les scènes internationales et s’apprête à se produire au Zénith de Paris. Entretien avec ses membres dans le Journal de l’Afrique.
RDC : Zaïko Langa Langa, près de 60 ans d’influence sur la musique africaine
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