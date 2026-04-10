Depuis le cessez-le-feu conclu entre l'Iran et les Etats-Unis, seuls quelques navires ont osé franchir le détroit d'Ormuz. Un pétrolier battant pavillon gabonais est devenu le premier tanker non-iranien à le faire. Pour en garder le contrôle, Téhéran affirme que des mines se trouvent au centre de la zone. La République islamique défend aussi l'idée d'un péage permanent. Une option qui tente Donald Trump, mais qui divise les pays du Golfe. L'Union européenne, à commencer par la France, la juge inacceptable. De nouvelles négociations américano-iraniennes sont attendues vendredi au Pakistan, lors desquelles les deux parties discuteront d'un plan de paix.
Détroit d'Ormuz : l'Iran impose sa loi
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