En France, l'enterrement et la crémation sont aujourd’hui les deux seules pratiques légales. En 2026, près d’un Français sur deux choisit les flammes, séduit par leur prix et leur simplicité. Mais les deux pratiques coûtent et polluent autant. Des chercheurs du CNRS explorent une autre possibilité : la terramation, ou l’art de rendre à la terre ce qu’elle nous a donné. Une expérience inédite menée en région parisienne, qui pourrait bien faire évoluer notre façon d’envisager la mort.
Des scientifiques testent la terramation, une alternative écologique à l'inhumation et la crémation
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