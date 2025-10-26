De lourdes machines égyptiennes sont déployées dans la région de Hamad City à Gaza, au nord de Khan Younès.
Des Gazaouis observent des véhicules de construction déployés au nord de Khan Younès
