Des frappes israéliennes touchent le village de Kfar Tibnit, dans le sud du Liban, qu'elle avait préalablement appelé à évacuer, affirmant viser des cibles du Hezbollah. Israël mène régulièrement des frappes au Liban malgré la trêve conclue en novembre 2024, censée mettre fin à plus d'un an d'hostilités, dont deux mois de guerre ouverte avec le mouvement pro-iranien. IMAGES
Des frappes israéliennes touchent un village dans le sud du Liban
