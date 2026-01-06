Des dizaines de Grecs ont célébré mardi l'Épiphanie orthodoxe en tentant de récupérer une croix de bois lors d'une bénédiction traditionnelle de l'eau au port de Pirée.
Des fidèles grecs célèbrent l'Épiphanie lors du rituel traditionnel de la bénédiction des eaux
