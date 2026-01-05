Des agriculteurs se rassemblent à l'appel de la Coordination rurale avec leurs tracteurs au bord de l'A84 au niveau de Poilley, dans la Manche, avant d'aller bloquer les entrées et sorties de cette autoroute au niveau des échangeurs 32 (Ducey) et 33 (Saint-James).
Des agriculteurs mobilisés autour de l'A84, dans la Manche
