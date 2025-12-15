Des agriculteurs, dont des membres de la Confédération paysanne, ont bloqué dimanche soir l'autoroute A63 au niveau de Cestas, au sud de Bordeaux, pour dénoncer les abattages imposés par le ministère de l'Agriculture dans le cadre de la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui touche certains bovins.
Dermatose: les agriculteurs bloquent l'A63 au sud de Bordeaux
