L’agence Fitch a tranché : la France perd son « double A » et glisse à A+. Menace sur la dette tricolore, avertissement sur les comptes publics, et risque de désengagement de certains investisseurs : La France reste-t-elle une signature de qualité ou entre-t-elle dans une zone grise ? L'analyse de Nicolas Goetzmann, chef économiste de la Financière de la Cité. Ecorama du 15 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Dégradation de la note de la France : même pas mal ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
