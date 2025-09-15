 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dégradation de la note de la France : même pas mal ?

information fournie par Ecorama 15/09/2025 à 14:10

L’agence Fitch a tranché : la France perd son « double A » et glisse à A+. Menace sur la dette tricolore, avertissement sur les comptes publics, et risque de désengagement de certains investisseurs : La France reste-t-elle une signature de qualité ou entre-t-elle dans une zone grise ? L'analyse de Nicolas Goetzmann, chef économiste de la Financière de la Cité. Ecorama du 15 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

BCE

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Pour le groupe de rap Kneecap, "le soutien à la Palestine a grandi"

information fournie par AFP Video 14 sept.
2

France : quelle suite au mouvement "Bloquons tout" ?

information fournie par France 24 14 sept.
1
3

Le Vatican accueille un concert de Pharrell Williams et d'autres superstars

information fournie par AFP Video 14 sept.
4

Le Qatar exhorte la communauté internationale à arrêter le "deux poids deux mesures"

information fournie par AFP Video 14 sept.
4
5

Côte d’Ivoire : l’opposition piégée par la stratégie du pouvoir ? | Richard Banégas décrypte

information fournie par France 24 14 sept.
6

Brésil: Bolsonaro quitte l'hôpital après une intervention médicale

information fournie par AFP Video 14 sept.
7

Frappe israélienne sur un gratte-ciel à Gaza

information fournie par AFP Video 14 sept.
1
8

Camille Escudé : "Il y a un retour à des logiques de Guerre Froide en Arctique"

information fournie par France 24 14 sept.
1

"Qu'il vienne nous chercher", lance Vallaud (PS) à Macron après la chute de Bayrou

information fournie par AFP Video 09 sept.
4
2

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
13
3

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
4

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
5

Têtes de cochon devant des mosquées: Retailleau fait part de son "indignation"

information fournie par AFP Video 09 sept.
3
6

"Il faut une réelle cohabitation", estime le député écologiste Benjamin Lucas-Lundy

information fournie par AFP Video 09 sept.
7

Toulouse: la police disperse des manifestants qui font usage de gaz lacrymogène

information fournie par AFP Video 10 sept.
1
8

"Bloquons tout", la mobilisation de la France "ric rac"

information fournie par France 24 10 sept.
1

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
2

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
3

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
4

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août
5

Suède: la célèbre église en bois rouge de Kiruna se rapproche de son nouvel emplacement

information fournie par AFP 20 août
6

Top 5 IA du 18/08/2025

information fournie par Libertify 19 août
7

Gaza: Netanyahu ordonne des négociations pour libérer les otages, l'armée pilonne Gaza-ville

information fournie par AFP 21 août
5
8

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 22 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank