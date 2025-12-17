Le gouvernement présentera de nouvelles "mesures législatives" dans un projet de loi examiné au premier semestre 2026, annonce le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'un débat à l'Assemblée nationale sur le narcotrafic, mentionnant "notamment l'alignement des réductions de peine et du régime de la libération conditionnelle des narcotrafiquants sur celui des terroristes". SONORE
Narcotrafic: le gouvernement présentera des "mesures législatives" au premier semestre 2026
