Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mercredi que les objectifs de Moscou concernant son offensive en Ukraine seront "sans aucun doute atteints", y compris la prise des territoires qu'elle considère comme les siens, alors qu'une multitude d'initiatives internationales cherchent à mettre fin au conflit.
Ukraine: les objectifs de la Russie seront "sans aucun doute atteints", affirme Poutine
