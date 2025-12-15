 Aller au contenu principal
Devant le Louvre, des touristes déçus mais compréhensifs
information fournie par AFP 15/12/2025 à 15:27

Le musée du Louvre en grève le 15 décembre 2025 ( AFP / Blanca CRUZ )

Portes closes, files de touristes éconduits et selfies devant les drapeaux de syndicalistes: entre déception et compréhension, les visiteurs du Louvre faisaient grise mine lundi en trouvant le musée fermé en raison d'une grève massive de ses agents.

Dès 9H00, les visiteurs munis d'un billet sont priés de repartir, tandis qu'un panneau indique dès l'entrée : "l'ouverture du musée est actuellement retardée".

"Welcome in France", lâche, sur un ton quelque peu ironique, l'un des agents d'accueil à la foule qui rit jaune.

"Ça fait environ un mois qu'on préparait ce voyage et c'est fermé, c'est vraiment triste", dit à l'AFP David Gove, 35 ans, un touriste originaire de Malte. "Ça a ruiné nos plans, mais on trouvera autre chose. Il y a beaucoup de choses à faire en France, et on est dans la ville de l'amour", relativise-t-il.

"Je suis vraiment déçu, le Louvre était la raison principale de notre venue à Paris, parce que nous voulions voir Mona Lisa", le célèbre tableau de La Joconde de Léonard de Vinci, confie de son côté Minsoo Kim, 37, Coréen, en lune de miel avec sa femme.

"La plupart des visiteurs étaient au courant" du risque de fermeture et ne sont donc pas surpris, pondère un agent.

"Ce n'était pas clair du tout", déplore pourtant Michel Maillard, venu de Dordogne avec sa femme pour passer quelques jours dans la capitale. "Sur le site, ils écrivent que ça sera peut-être ouvert et avec des salles peut-être fermées", ajoute le quinquagénaire.

"Nous avions entendu dire il y a cinq jours qu'ils allaient se mettre en grève, mais nous avons continué à vérifier et nous n'avons trouvé aucune information", regrette Rachel Adams, 60 ans, originaire de l'Utah, aux États-Unis.

- "On a gagné" -

Le musée du Louvre à Paris en grève le 15 décembre 2025 ( AFP / Blanca CRUZ )

Deux mois après le vol spectaculaire de huit joyaux de la couronne, les personnels dénoncent leurs conditions de travail et d'accueil du public.

"C'est normal qu'ils fassent grève s'ils ont besoin de meilleures conditions de travail. Bien sûr, en tant que touriste, ce n'est pas génial d'être ici et que le musée soit fermé, mais nous avons réussi à reporter notre visite, donc ça n'est pas un problème", estime Patricia, une touriste brésilienne qui n'a pas souhaité donner son nom.

À 10H30, les syndicalistes sortent sur le parvis ensoleillé pour annoncer qu'une grève reconductible a été votée "à l'unanimité". Drapeaux à la main, plusieurs dizaines d'entre eux déploient des banderoles devant la pyramide, en scandant "tous ensemble, tous ensemble", tandis que les représentants échangent avec la presse.

En milieu de matinée, la direction du Louvre annonce que le musée sera fermé toute la journée.

"On a gagné, on a gagné", s'enthousiasment alors les grévistes sur une bande-son entraînante.

Devant eux, des dizaines de curieux se pressent contre les barrières, désireux d'en savoir plus ou de profiter de l'ambiance. Certains se prennent en selfie devant les militants.

"Attristée pour les gens qui viennent du monde entier", Naïma, 63 ans, se dit néanmoins "tout à fait d'accord avec les grévistes".

Sur son site, le musée indique que les personnes "ayant réservé pour une visite dans la journée seront automatiquement remboursées".

Sur place, les agents invitent les visiteurs à revenir un autre jour. Ils ne pourront toutefois pas retenter leur chance mardi, jour hebdomadaire de fermeture du musée. Mercredi matin, des perturbations sont à prévoir en raison d'une nouvelle assemblée générale des syndicats.

Naïma prend la chose avec philosophie : "On essayera de revenir dans les mois qui viennent".

