Le fils du cinéaste Rob Reiner en attente d'une comparution devant un juge

Mémorial improvisé pour Rob Reiner sur le Hollywood Walf of Fames, le 16 décembre 2025 ( AFP / Frederic J. BROWN )

Nick Reiner, soupçonné du meurtre de son père, le cinéaste américain Rob Reiner et de sa mère, la photographe Michele Singer, pourrait être jugé médicalement apte à comparaître mercredi devant un juge, afin de se voir officiellement notifier son inculpation pour meurtres.

Selon son avocat Alan Jackson, Nick Reiner, le fils cadet du couple âgé de 32 ans, en proie à des addictions depuis l'adolescence, n'était pas en mesure de comparaître la veille comme initialement prévu.

Si son état de santé ne s'améliore pas, sa comparution aura lieu à une date ultérieure, a indiqué son avocat lors d'une conférence de presse mardi. Les autorités judiciaires vont "procéder au jour le jour", a-t-il précisé.

La chaine NBC, citant des documents de la cour, a affirmé pour sa part que cette audience procédurale aurait bien lieu mercredi. Elle permettra notamment de déterminer si l'accusé plaide coupable ou non.

Nick Reiner est poursuivi pour le meurtre de ses parents, a annoncé mardi le procureur du comté de Los Angeles Nathan Hochman. Il doit répondre du chef de "meurtre au premier degré", assorti de la circonstance aggravante de meurtres multiples.

Il risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ou la peine de mort. Nathan Hochman a déclaré que son bureau n'avait pas décidé s'il comptait requérir la peine capitale, ajoutant qu'il tiendrait compte des souhaits de la famille des victimes.

"Les poursuites dans ces affaires impliquant des membres d'une même famille comptent parmi les dossiers les plus difficiles et les plus déchirants auxquels ce bureau est confronté, en raison de la nature intime et souvent brutale des crimes en question", a-t-il ajouté.

Peu après son entrée en fonction en 2019, le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom avait instauré un moratoire sur les exécutions capitales mais la peine de mort n'y est pas formellement abolie. Actuellement, 580 détenus sont dans le couloir de la mort dans cet Etat.

Rob Reiner, auteur entre autres du film "Quand Harry rencontre Sally", a été découvert mort dimanche après-midi au côté de son épouse, la photographe Michele Singer, dans leur maison de Brentwood, un quartier huppé de la métropole californienne.

Leur fils a été interpellé sans difficulté dans la soirée de dimanche près de l'université de Californie du Sud et placé en détention sans possibilité de libération sous caution.

Le procureur Nathan Hochman donne une conférence de presse sur le meurtre du cinéaste américain Rob Reiner et son épouse Michele, le 16 décembre 2025 à Los Angeles ( AFP / Patrick T. Fallon )

Selon les médias américain, Rob Reiner, 78 ans, et son épouse de 68 ans ont été poignardés à plusieurs reprises.

La veille, Nick Reiner avait perturbé une fête de fin d'année où il était invité avec ses parents, selon NBC.

- Avec les Obama -

Nick Reiner y "a mis mal à l'aise les autres invités" en raison de son comportement. "Les parents de Reiner étaient bouleversés et gênés par le comportement de leur fils et s'inquiétaient pour sa santé", a rapporté un témoin cité par la chaîne.

Selon le New York Times, "Rob et Nick Reiner se sont disputés violemment".

La résidence du cinéaste Rob Reiner dans le quartier de Brentwood à Los Angeles, le 15 décembre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Michelle Obama a indiqué lundi soir sur la chaîne ABC qu'elle et son mari, l'ancien président Barack Obama, devaient passer la soirée le jour de leur décès avec les époux Reiner, qu'ils connaissaient depuis "de nombreuses années". Rob et Michele Reiner formaient un couple "digne et courageux", a ajouté l'ex-Première Dame.

Nick, un des trois enfants du couple (Rob Reiner avait un autre enfant issu d'un premier mariage), vivait de façon intermittente chez ses parents. Il évoquait ouvertement son expérience en matière de traitement de la toxicomanie.

Dans un podcast, il affirmait avoir suivi 18 cures de désintoxication durant son adolescence.

Nick Reiner livrait aussi des anecdotes sur son comportement instable. Une fois, a-t-il raconté en 2018 dans un autre podcast, après avoir passé des jours sans dormir sous l'effet de la cocaïne, il s'était mis à "frapper tout ce qui lui tombait sous la main" chez ses parents. Il s'est aussi parfois retrouvé à la rue ou dans des refuges.

C'est en s'inspirant de sa propre expérience qu'il avait coécrit un film réalisé par son père, "Being Charlie" (2015), qui raconte le difficile rétablissement d'un fils de célébrités ravagé par les drogues.

Cinéaste éclectique et citoyen engagé, Rob Reiner a eu une longue carrière à Hollywood, comme acteur et réalisateur.

En marge de ses activités dans le cinéma, Rob Reiner était un militant de gauche, proche des démocrates. Il défendait le droit au mariage pour tous et était un critique virulent du gouvernement de Donald Trump.

Lundi, le président américain a attribué le meurtre du cinéaste à son anti-trumpisme "enragé", un message qui a outré jusque dans le camp conservateur.