Images des dégâts sur un immeuble de Rillieux-la-Pape, au nord-est de Lyon, où cinq appartements ont été sinistrés dans un incendie déclenché par un tir de mortier en marge du tournage illégal d'un clip et d'affrontements avec la police.
Dégâts sur un immeuble incendié près de Lyon en marge d'un tournage de clip
