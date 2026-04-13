A la Une de la presse, ce lundi 13 avril, les réactions à la victoire écrasante du conservateur pro-européen Péter Magyar aux législatives en Hongrie. Une victoire accueillie avec soulagement en Europe. La visite du pape Léon XIV en Algérie. Le débat en France autour du 1er mai. Et la passion des philatélistes.
Défait d'Orban aux législatives: "Une claque pour la droite et Washington"
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