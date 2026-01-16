Le mouvement de contestation qui secoue actuellement l'Iran défie comme jamais les autorités. Mais réussira-t-il à renverser la République islamique ? Voici l'essentiel à savoir sur le pouvoir en place à Téhéran pour mieux comprendre pourquoi il a déjà résisté à plusieurs vagues de contestation.
Décryptage : Iran, un pouvoir verrouillé
