Tempêtes sur l'Europe : fortes intempéries sur une partie du continent, transports perturbés

Forte chute de neige sur le port de Brême, en Allemagne, le 9 janvier 2026 ( AFP / STRINGER )

Tempête Goretti au Royaume-Uni et en France, tempête de neige Elli en Allemagne : une partie de l'Europe où sévit une vague de froid affronte de nouvelles intempéries, qui s'accompagnent de coupures d'électricité et transports perturbés.

En France, "les vents faiblissent" mais "les averses qui se mettent en place à l'arrière de la perturbation sont associées à de fortes rafales", a averti Météo France. Les autorités appellent toujours à limiter les déplacements, alors que les nombreuses chutes d'arbres perturbent la circulation routière et ferroviaire.

380.000 foyers étaient privés d'électricité vendredi, selon le gestionnaire de réseau. Une pointe de vent à 213 km/h a été enregistrée dans la Manche (nord-ouest), où les écoles sont restées fermée.

La majorité des interventions ont porté sur des chutes d'arbres et de lignes électriques et des toitures arrachées. Un blessé grave a été signalé dans le nord.

Une plage fermée en raison d’un risque de submersion par fortes vagues à Dinard, dans le nord-ouest de la France, le 8 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

Le port de Dieppe (nord-ouest) a été fermé en raison de la montée des eaux sous l'effet de la tempête, qui a également provoqué des "inondations importantes" à Étretat et Fécamp (nord-ouest), selon les autorités.

La tempête Goretti, accompagnée de fortes chutes de neige, balaye également le Royaume-Uni depuis jeudi soir.

Des rafales frôlant les 160 km/h ont frappé le sud-ouest de l'Angleterre et le pays de Galles dans la nuit, laissant des dizaines de milliers de foyers sans électricité, abattant des arbres et perturbant les déplacements.

- Vents de 160 km/h au Royaume-Uni -

Après une alerte rouge aux vents violents jeudi pour les îles Scilly et une grande partie des Cornouailles, la majeure partie du pays était passée en alerte jaune vendredi, avec fortes chutes de neige, verglas et pluie attendus en Écosse, au pays de Galles, en Irlande du Nord et dans le nord de l'Angleterre.

Cependant, selon le Met Office, l'impact de ces conditions météorologiques ne devrait pas être particulièrement grave.

Quelque 57.000 foyers sont toujours privés d'électricité, selon le fournisseur d'énergie National Grid. Plus de 250 écoles restent fermées en Écosse.

Tous les trains en Cornouailles (sud-ouest de l'Angleterre) sont suspendus et ne devraient pas reprendre avant 16h00 GMT vendredi. Londres a échappé au pire de la tempête: une cinquantaine de vols ont été annulés à son aéroport d'Heathrow.

En Allemagne, plusieurs villes du nord, dont Hambourg et Brême, ont fermé leurs écoles en raison du passage de la neige et des vents violents de la tempête Elli.

Des vagues s’écrasent sur les rochers près du phare de Goury, à Auderville, près de La Hague, dans le nord-ouest de la France, le 8 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Les chemins de fer allemands Deutsche Bahn ont interrompu "au moins jusqu'à midi" vendredi la circulation des trains longue distance dans le nord, qui "n'est plus possible".

Le premier constructeur automobile du continent, Volkswagen, a fermé vendredi son site d'Emden (nord-ouest), où travaillent 8.000 ouvriers, selon un porte-parole du groupe.

- -20°C en Allemagne -

La tempête doit toucher plus particulièrement le nord et le nord-est, où jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus, avec des rafales soutenues favorisant la formation de congères, selon la météo nationale (DWD).

Les minimales devraient chuter ce week-end à -10°C, voire jusqu'à -20°C localement, selon le DWD.

Le quotidien Bild a fait état d'hôpitaux saturés par l'afflux de victimes de chutes sur des voies verglacées, ainsi que de fortes perturbations dans les transports en commun et sur le réseau routier autour de Hambourg.

En Russie, de fortes chutes de neige s'abattaient vendredi matin sur Moscou. Plus de 300 vols ont été retardés ou annulés dans quatre aéroports de la région de Moscou en raison de la neige abondante, a indiqué l'agence RIA Novosti.

Dans les Balkans, qui ont connu de fortes chutes de neige et des pluies torrentielles en début de semaine, faisant au moins deux morts, les eaux de crue commençaient à se retirer vendredi.

Mais des alertes pour verglas et chutes de neige restent en vigueur dans la majeure partie de la région, y compris en Serbie, où certaines parties de l'ouest sont privées d'électricité depuis plusieurs jours après une tempête de neige.

En Hongrie, d'importantes perturbations ferroviaires se poursuivaient pour le cinquième jour consécutif. Une station météo du nord a enregistré une température de -32,7°C dans un gouffre montagneux dans la nuit.

Un homme pousse une voiture immobilisée dans une rue enneigée de Belgrade, le 8 janvier 2026 ( AFP / OLIVER BUNIC )

La neige a perturbé la circulation vendredi matin en République tchèque, notamment à Prague. Le gestionnaire du réseau électrique CEPS a indiqué sur X avoir enregistré jeudi sa plus forte consommation en cinq ans à cause du froid.

En Roumanie, environ 4.000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin, selon le ministre de l'Énergie Ivan Bogdan.

En Moldavie, le ministère de l'Éducation a annoncé qu'environ 600 écoles reportaient la rentrée scolaire à lundi. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité jeudi, mais le courant était rétabli vendredi, selon le ministère de l'Énergie.