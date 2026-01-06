Le vieux port de La Rochelle et ses bateaux sont recouverts de blanc. Jusqu'à 30 centimètres de neige sont tombés au cours de la nuit sur la Charente-Maritime. IMAGES
De la neige recouvre le vieux port de La Rochelle
