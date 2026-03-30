Une colonne de fumée s'élève au-dessus de la région de Ramat Hovav, près de Beersheva, dans le sud d'Israël, alors que l'armée a déclaré qu'un impact dans une zone industrielle aurait pu être causé par des éclats de missile, peu après avoir détecté une nouvelle salve tirée depuis l'Iran.
De la fumée s'élève d'une zone industrielle dans le sud d'Israël
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