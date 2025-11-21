Après une adolescence turbulente dans le quartier des Glacis du Château à Belfort, Seraphin Ahoutin a décidé de consacrer sa vie aux mots en sortant son premier livre "Parti d’en bas !". Il parcourt désormais l’est de la France, à la rencontre d’une jeunesse en laquelle il se reconnaît. De Belfort à Vesoul, l’équipe de Pas 2 Quartier est allée à sa rencontre.
De la délinquance au pouvoir des mots
