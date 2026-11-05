À 80 ans, sa voix tient. Bernard Lavilliers chante le monde, ses incessants voyages, et reste fidèle à ses engagements humanistes.
De l'Ukraine au Congo, Bernard Lavilliers sort un album épatant "Rite cruel"
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