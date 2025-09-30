 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
De Kinshasa à l’Olympia : Jungeli fête ses 17 ans sur scène

information fournie par France 24 30/09/2025 à 16:05

Jungeli est en route pour la scène mythique de l’Olympia à Paris, le 5 octobre prochain, pour fêter ses 17 ans. Star montante de la scène française afropop et RnB, Jungeli s'est fait connaître en deux ans par ses titres aux millions de streams, comme "Petit génie". Il a ensuite enchainé les collaborations et featurings avec Vegedream, Dadju, Alonzo ou encore Zaho. On remarque la rigueur et le travail du jeune artiste, qui continue d'aller au lycée pour préparer son baccalauréat. Des qualités récemment démontrées lors de sa participation au programme "Danse avec les stars". Il nous confirme d'ailleurs qu’il ne savait pas danser au démarrage de cette aventure. Avec Sonia Patricelli, Jungeli revient aussi sur ses origines congolaises et ses premiers souvenirs d’enfance, quand sa mère lui a transmis l'amour de la musique. Rencontre avec un talent à la voix exceptionnelle, déjà repéré par les plus grands.

