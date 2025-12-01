"Je voulais donner un sens à ma vie, je voulais découvrir une facette de moi que je ne connaissais pas encore": une recrue de l'armée de l'air évoque son engagement, à l'heure où a été annoncé un nouveau service militaire volontaire.
De jeunes recrues de l'armée de l'air valorisent le "sens" de leur engagement
