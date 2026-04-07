David Cayla : "Je ne vois pas l'inflation s'emballer à 5%"

David Cayla, maître de conférence à l’Université d'Angers, était l'invité de l'émission Ecorama du 7 avril 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le ralentissement simultané de la consommation et de l’activité industrielle, la poussée de l’inflation alimentée par le pétrole cher, les marges de manœuvre budgétaires du gouvernement et les risques qui pèsent sur le pouvoir d’achat en 2026
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