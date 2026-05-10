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FOCUS JTA Mali : la junte d’Assimi Goïta au bord de l’effondrement ?

information fournie par France 24 10/05/2026 à 22:09

Le Mali traverse sa plus grave crise sécuritaire depuis 2012. Attaques coordonnées contre Bamako, Kidal reprise par des groupes armés, multiplication des massacres dans le centre du pays : la junte du général Assimi Goïta fait face à une contestation armée d’une ampleur inédite.

Dans ce Journal de l’Afrique, Fatimata Wane reçoit le sociologue malien Mohamed Amara, auteur de Marchands d’angoisse : le Mali tel qu’il est, tel qu’il devrait être, pour analyser les causes profondes de cette crise, l’échec des réponses militaires successives et les risques d’effondrement de l’État malien.

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