The Big Long de Jokariz : le replay du 2e numéro

information fournie par Boursorama • 11/05/2026 à 09:20

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

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Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Au programme de ce 2e épisode : suivi de la stratégie, un focus sur le PEA, point de marché et un investissement dans les marchés émergents.