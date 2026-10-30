Envie de déguster un café en compagnie d'un alpaga? C'est exactement ce que propose une nouvelle attraction dans un zoo d'Islamabad, au Pakistan.
Dans un zoo du Pakistan, on peut boire son café avec des alpagas
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro