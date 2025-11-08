 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 07/11/2025

information fournie par Libertify 08/11/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Aperam , Arkema , Essilor Luxottica, Euronext , Tesla . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

APERAM
30,660 EUR Euronext Amsterdam +2,61%
ARKEMA
51,350 EUR Euronext Paris +4,75%
ESSILORLUXOTTICA
308,400 EUR Euronext Paris -1,38%
EURONEXT
126,800 EUR Euronext Paris +3,93%
TESLA
429,5200 USD NASDAQ -3,68%

1

L'offre BoursoBank