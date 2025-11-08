Au programme ce matin : Aperam , Arkema , Essilor Luxottica, Euronext , Tesla . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 07/11/2025
Valeurs associées
|30,660 EUR
|Euronext Amsterdam
|+2,61%
|51,350 EUR
|Euronext Paris
|+4,75%
|308,400 EUR
|Euronext Paris
|-1,38%
|126,800 EUR
|Euronext Paris
|+3,93%
|429,5200 USD
|NASDAQ
|-3,68%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro