En déplacement à Bourges, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez "condamne très fermement" les incidents survenus jeudi soir à la Philharmonie de Paris, qui ont causé l'interruption à trois reprises d'un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël.
Incidents à la Philharmonie de Paris: "Rien ne justifie ces actes", dit Nuñez
