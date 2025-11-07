Cette semaine, nous accueillons Charles Michel, ancien président du Conseil européen et ancien Premier ministre de la Belgique. Ambitions climatiques, relations transatlantiques et renforcement de la défense : il commente les dossiers brûlants de l’actualité européenne.
Charles Michel : "Je vois un effondrement de l’UE face aux États-Unis"
