Baaba Maal : la légende sénégalaise célèbre ses 40 ans de carrière

information fournie par France 24 07/11/2025 à 23:34

À l’occasion de ses 40 ans de carrière, Baaba Maal revient sur son parcours exceptionnel et son engagement en faveur de la jeunesse, de l’environnement et de la culture africaine. Depuis Podor jusqu’aux grandes scènes internationales, le fondateur du groupe Daande Lenol continue de faire vibrer l’Afrique avec sa voix unique. Il est l’invité du Journal de l’Afrique sur France 24, et nous parle aussi de son nouveau titre en collaboration avec la star nigériane Flavour.

1

L'offre BoursoBank