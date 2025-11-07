De nombreuses vidéos de jeunes soldats ukrainiens en pleurs circulent sur les réseaux sociaux. Ils affirment être enrôlés de force pour combattre sur le front à l’Est du pays. Il s’agit en fait de vidéos générées par intelligence artificielle pour dénigrer l’Ukraine. Ces vidéos usurpent l’identité de streamers d’origine russe
Des soldats ukrainiens enrôlés de forces ? Attention à ces vidéos
