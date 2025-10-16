Conflits géopolitiques, ralentissement économique, recul de l'ESG : les certitudes qui guidaient autrefois les marchés vacillent. Comment adapter sa stratégie d'investissement dans un environnement devenu moins coopératif et plus fragmenté ? Comment adapter son portefeuille à la montée des risques ? Les réponses de Guillaume Poli, directeur général délégué chez Ofi Invest AM.
Dans un monde plus incertain et risqué, comment se projettent les investisseurs ?
