"Il y avait une vraie problématique pour gérer les téléphones portables en classe", explique Françoise Rossi, la proviseure du lycée professionnel Jean-Mermoz, à Montsoult (Val-d'Oise), qui a décidé de mettre en place des boîtes à portables.
Dans un lycée du Val-d'Oise, le portable n'a plus sa place en classe
