Dans un hôpital de Marseille, la longue convalescence des grands brûlés

information fournie par AFP Video 05/01/2026 à 20:12

Le Pr. Bruder, chef du service des grands brûlés de l'hôpital de la Conception à Marseille, détaille les étapes de soins des victimes d’incendie, un protocole qui sera celui suivi pour les victimes du drame de Crans-Montana, en Suisse.

