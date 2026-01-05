Le Pr. Bruder, chef du service des grands brûlés de l'hôpital de la Conception à Marseille, détaille les étapes de soins des victimes d’incendie, un protocole qui sera celui suivi pour les victimes du drame de Crans-Montana, en Suisse.
Dans un hôpital de Marseille, la longue convalescence des grands brûlés
