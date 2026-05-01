Alors que certains étudiants peuvent désormais prendre le bus pour aller à l'école à Apatou, commune enclavée de l'ouest de la Guyane, à la frontière avec le Surinam, d'autres doivent toujours y vont toujours en pirogue. Ils effectuent chaque jour un long périple sur le fleuve Maroni, faute de transport routier.
Dans l'ouest de la Guyane, les élèves continuent d'aller à l'école en pirogue
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