À la veille de ses résultats semestriels, Volkswagen traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Confronté à la concurrence chinoise, à des coûts de production élevés et à un vaste plan de restructuration, le premier constructeur européen prépare une transformation sans précédent.
Volkswagen : le grand coup de frein
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