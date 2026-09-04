Les secours népalais ont retrouvé vivants vendredi deux ouvriers dans un tunnel du nord du Népal où ils étaient prisonniers depuis la crue meurtrière du 26 août dans l'Himalaya.
Crue au Népal: deux ouvriers extraits vivants d'un tunnel
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro