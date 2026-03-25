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Croissance, pouvoir d’achat, inflation : voici la facture pour la France de la guerre en Iran !

information fournie par Ecorama 25/03/2026 à 14:00

La flambée des prix du pétrole liée au conflit en Iran commence à peser sur l’économie française. Si l’inflation poursuit sa décrue, la hausse de l’énergie menace la croissance et le pouvoir d’achat, tandis que l’INSEE affine ses prévisions et mesure l’ampleur du choc à venir. Les explications de Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro Economie. Ecorama du 25 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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