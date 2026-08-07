"Un jockey reste un jockey": en Australie, des dromadaires sont les stars d'une course annuelle, la Marree Camel Cup. Des centaines de spectateurs assistent d'ordinaire à cet événement organisé dans la localité de Marree.
Dans l'arrière-pays australien, des jockeys s'affrontent à dos de dromadaires
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