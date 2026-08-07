Les membres du centre de soins de la LPO Aquitaine d'Audenge, au sud de Bordeaux, prennent en charge des animaux sauvages mis à l'épreuve par la sécheresse, la chaleur et les conséquences du mégafeu qui a ravagé 42.000 hectares en Gironde.
Sécheresse, mégafeu: un centre de soins au chevet de la faune sauvage en Gironde
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