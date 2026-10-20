Cristiano Ronaldo a été suspendu pour 30 jours par la Fédération portugaise de football. Cette suspension est assortie d'une amende de 255 euros.
Cristiano Ronaldo suspendu 30 jours par la Fédération portugaise de football
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