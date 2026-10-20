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Cristiano Ronaldo suspendu 30 jours par la Fédération portugaise de football

information fournie par France 24 20/10/2026 à 09:13

Cristiano Ronaldo a été suspendu pour 30 jours par la Fédération portugaise de football. Cette suspension est assortie d'une amende de 255 euros.

Sport

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