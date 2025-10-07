 Aller au contenu principal
Crise politique en France: "Arrêter les conneries"

information fournie par France 24 07/10/2025 à 06:22

A la Une de la presse, ce mardi 7 octobre, les réactions en France et dans le monde à la crise politique en France. Après la démission de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron lui donne 48 heures pour d’«ultimes négociations».

