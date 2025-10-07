A la Une de la presse, ce mardi 7 octobre, les réactions en France et dans le monde à la crise politique en France. Après la démission de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron lui donne 48 heures pour d’«ultimes négociations».
Crise politique en France: "Arrêter les conneries"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro