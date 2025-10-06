Alors que des élections législatives déterminantes pour l'avenir européen de la Moldavie se tiennent le 28 septembre, le pays est menacé par la guerre hybride menée par la Russie. Désinformation en ligne, réseaux d'influenceurs, ingérences organisées par un oligarque moldave aux ordres de Moscou... dans un pays que le Kremlin considère toujours comme faisant partie de sa sphère d'influence.
Moldavie : des élections sous influence russe
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro