Plusieurs lycées étaient bloqués lundi à l'appel des organisations étudiantes et lycéennes qui veulent poursuivre le mouvement engagé depuis six semaines et à l'aube d'une semaine sous tension, malgré les concessions annoncées par le gouvernement.
Crise lycéenne : quelques blocages pour la reprise des cours
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