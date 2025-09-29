Le procès en appel du crash du vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris s'ouvre pour deux mois dans la capitale française. La compagnie Air France et le constructeur Airbus, relaxés en première instance, sont jugés pour homicides involontaires dans cette catastrophe qui a coûté la vie à 228 personnes, de 33 nationalités différentes, le 1er juin 2009.
Crash du vol Air France Rio-Paris: ouverture du procès en appel
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro