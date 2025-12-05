Il serait "envisageable" de tenir une audience par contumace contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ou le président russe Vladimir Poutine, estime le procureur adjoint de la Cour pénale internationale. SONORE
CPI : une audience en l'absence de Poutine et Netanyahu "envisageable", selon le procureur adjoint
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro