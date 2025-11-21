A la Une de la presse, ce vendredi 21 novembre, un rapport public accable l’ancien Premier ministre conservateur, Boris Johnson, et critique sa gestion de la pandémie du Covid-19. Les coulisses du départ de Karim Benzema à la suite d’une blessure. Et la découverte de contrefaçons antiques par des chercheurs israéliens.
Covid-19 : en Angleterre, "23 000 décès auraient pu être évités"
