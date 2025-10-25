 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Côte d'Ivoire : ouverture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle

information fournie par AFP Video 25/10/2025 à 13:39

Images de l'ouverture d'un bureau de vote dans la ville ivoirienne d'Abidjan pour l'élection présidentielle. Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, est le grand favori de cette élection où il brigue un quatrième mandat contre une opposition fragmentée et dont les principaux leaders sont écartés du scrutin.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Famine à Gaza: la situation reste "catastrophique"(OMS)

information fournie par AFP Video 23 oct.
2

Famine à Gaza: pas d'amélioration depuis la trêve, la situation reste "catastrophique", dit l'OMS

information fournie par AFP 23 oct.
4
3

Affaire Grégory: arrivée de Jacqueline Jacob, entendue par la cour d'appel de Dijon

information fournie par AFP Video 24 oct.
4

Meurtre de Lola: arrivée des proches au dernier jour de procès

information fournie par AFP Video 24 oct.
5

Affaire Grégory: la grand-tante une nouvelle fois entendue

information fournie par AFP 24 oct.
4
6

Au cœur du "donjon", le paradis des hackers qui veulent sécuriser la crypto

information fournie par France 24 24 oct.
7

Japon : une des rares femmes yakuzas prend la parole

information fournie par France 24 24 oct.
8

Budget : les députés socialistes arrivent à l'Assemblée

information fournie par AFP Video 24 oct.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Sous-marins, terres rares: des avancées entre Washington-Canberra

information fournie par AFP 21 oct.
3

Dans quelques heures, la prison de la Santé va accueillir Nicolas Sarkozy

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
4

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
5

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
6

Gaza : la situation demeure très fragile" (Macron)

information fournie par AFP Video 21 oct.
7

Nicolas Sarkozy est entré en prison, une première historique

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
8

Ukraine : des concessions territoriales ne peuvent être "négociées que par Zelensky" (Macron)

information fournie par AFP Video 21 oct.
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
3

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
4

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
5

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
6

TotalEnergies mieux valorisée grâce à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 29 sept.
3
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank