Images de l'ouverture d'un bureau de vote dans la ville ivoirienne d'Abidjan pour l'élection présidentielle. Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, est le grand favori de cette élection où il brigue un quatrième mandat contre une opposition fragmentée et dont les principaux leaders sont écartés du scrutin.
Côte d'Ivoire : ouverture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro